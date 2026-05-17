Сенатор предложил отменить лимит на бесплатную кредитную историю

Член Центрального комитета КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой обязать Бюро кредитных историй предоставлять гражданам информацию об их кредитной истории без ограничений по количеству и частоте запросов. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас, по словам сенатора, бесплатно запросить кредитную историю можно лишь два раза в год, а все обращения сверх лимита стоят от 250 до 1000 рублей. Гибатдинов отметил, в КПРФ часто обращаются граждане, которым звонят коллекторы по поводу кредитов, которые они не брали, а оформляли мошенники.

«Мы считаем, что эта услуга должна быть бесплатной для граждан при любом количестве запросов, как, например, получение справки об отсутствии судимости, и уже готовим соответствующую инициативу», — заявил он.

Законопослушным гражданам приходится в судах доказывать, что кредит брали не они, а в худшем случае платить чужие долги, добавил сенатор. По его словам, кардинально решить проблему можно либо оформив самозапрет на кредиты через «Госуслуги», либо регулярно отслеживая свою кредитную историю. Гибатдинов подчеркнул, что при онлайн-выдаче справок БКИ не несут никаких реальных трудозатрат, поскольку информация формируется автоматически из базы данных.

По словам сенатора, люди не виноваты в том, что их персональные данные украли из баз организаций. Пострадавшие от мошенников не должны платить за информацию, которая нужна им для собственной безопасности, заключил Гибатдинов.

Ранее россиянам объяснили, можно ли не возвращать кредит, взятый при действующем самозапрете.