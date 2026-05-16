Россиянам рассказали, в каких банкоматах не стоит не снимать деньги

Использование банкоматов «чужой» сети может угрожать безопасности пользователя. Об этом предупредил директор финансовой компании Павел Анисимов в беседе с агентством «Прайм».

«Отдельный риск — банкоматы чужих банков, которые не входят в партнерскую сеть вашего банка. В таком случае расходы могут возникнуть сразу с двух сторон», — рассказал специалист.

Он уточнил, что один сбор устанавливает владелец устройства, а второй может быть предусмотрен тарифом по вашей карте. Прежде чем снять крупную сумму, лучше зайти в приложение своего банка и проверить партнеров и условия выдачи наличных, посоветовал Анисимов.

Финансист напомнил, что сведения о комиссии за выдачу наличных должна появиться на экране до завершения операции. Если же уведомления не было — можно обращаться в банк с претензией.

Также Анисимов отметил, что в ряде общественных мест — в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, на вокзалах и в туристических точках — люди часто торопятся и соглашаются на проведение финансовой операции, не уточнив информацию о комиссии. В этих местах — а также в темных, малолюдных местах, где могут быть установлены накладки на картридер или клавиатуру, — следует соблюдать особую осторожность, отметил специалист.

Ранее россиян предупредили о сокращении числа банкоматов.