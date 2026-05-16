Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВзрыв АЗС в Пятигорске
Бизнес

Россиянам рассказали, в каких банкоматах не стоит не снимать деньги

Финансист Анисимов предупредил о рисках при использовании банкоматов чужой сети
Александр Сухов/РИА Новости

Использование банкоматов «чужой» сети может угрожать безопасности пользователя. Об этом предупредил директор финансовой компании Павел Анисимов в беседе с агентством «Прайм».

«Отдельный риск — банкоматы чужих банков, которые не входят в партнерскую сеть вашего банка. В таком случае расходы могут возникнуть сразу с двух сторон», — рассказал специалист.

Он уточнил, что один сбор устанавливает владелец устройства, а второй может быть предусмотрен тарифом по вашей карте. Прежде чем снять крупную сумму, лучше зайти в приложение своего банка и проверить партнеров и условия выдачи наличных, посоветовал Анисимов.

Финансист напомнил, что сведения о комиссии за выдачу наличных должна появиться на экране до завершения операции. Если же уведомления не было — можно обращаться в банк с претензией.

Также Анисимов отметил, что в ряде общественных мест — в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, на вокзалах и в туристических точках — люди часто торопятся и соглашаются на проведение финансовой операции, не уточнив информацию о комиссии. В этих местах — а также в темных, малолюдных местах, где могут быть установлены накладки на картридер или клавиатуру, — следует соблюдать особую осторожность, отметил специалист.

Ранее россиян предупредили о сокращении числа банкоматов.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!