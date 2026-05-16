В Сбере назвали главное условие для предотвращения бизнесом технологических сбоев

Cбер рекомендовал компаниям для борьбы со сбоями модернизировать архитектуру
Бизнесу для предотвращение технологических коллапсов необходимо выстраивать архитектуру так, чтобы при возникновении сбоя она продолжала работать, а отказ был локализован. Об этом заявил РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент Сбербанка Кирилл Меньшов.

По его словам, Сбер сфокусировался на бизнес-способностях на микросервисах. Каждая при этом управляется отдельно. «Это не позволяет сбоям распространяться по системе», — отметил Меньшов.

Следующим этапом, по его мнению, выступает сквозная наблюдаемость, при которой бизнес не просто фиксирует неполадки, а определяет, где именно произошел сбой, что к нему привело и какими будут последствия.

 
