В Сбере назвали главное условие для предотвращения бизнесом технологических сбоев

Бизнесу для предотвращение технологических коллапсов необходимо выстраивать архитектуру так, чтобы при возникновении сбоя она продолжала работать, а отказ был локализован. Об этом заявил РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент Сбербанка Кирилл Меньшов.

По его словам, Сбер сфокусировался на бизнес-способностях на микросервисах. Каждая при этом управляется отдельно. «Это не позволяет сбоям распространяться по системе», — отметил Меньшов.

Следующим этапом, по его мнению, выступает сквозная наблюдаемость, при которой бизнес не просто фиксирует неполадки, а определяет, где именно произошел сбой, что к нему привело и какими будут последствия.