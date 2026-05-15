В РОЦИТ прокомментировали рост экономики Рунета

Цифровые сегменты продолжают расти быстрее многих традиционных отраслей, что означает дальнейшее перераспределение капитала, кадров и предпринимательской активности в сторону интернет-экономики. Об этом заявил член правления РОЦИТ и эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных, комментируя данные РАЭК об увеличении объема экономики Рунета в 2025 году на 28,1%.

«Для инвесторов и крупных игроков это сигнал, что окно активного масштабирования рынка еще не закрыто, и, если возникал вопрос о том, стоит действовать или нет, можно однозначно ответить — да, стоит, и пораньше: это долгосрочный тренд цифровой трансформации и «отстающие» рискуют проиграть в конкурентной борьбе и покинуть рынок», — подчеркнул Ярных.

В свою очередь, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич отметил то, что растет не только интернет-торговля, но и весь ИКТ-контур, включая софт, телеком и производство техники.

«Это сигнализирует о развитии Рунета не как витрины сервисов, а как полноценной технологической среды со своей внутренней экономикой. Для отрасли это очень сильный сигнал, который означает, что инвестиции в ИТ в России по-прежнему воспринимаются как перспективная история», — считает он.

Ранее РАЭК сообщила о росте сектора рекламы и продвижения в Рунете более чем на 27% по итогам 2025 года. Cектор информационно-коммуникационных технологий, согласно данным ассоциации, вырос на 12%, средний чек в онлайн-торговле за год увеличился на 5% и достиг 907 рублей.