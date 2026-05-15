Нефтяники изучили потенциал месторождения на севере России

«Роснефть» оценила запасы Салымского месторождения более чем в 90 млн тонн нефти
Пресс-служба «Роснефти»

Геологи уфимского научного института «Роснефти» и актива компании «РН-Юганскнефтегаз» открыли значительный потенциал Салымского месторождения. По их оценке, запасы превышают отметку в 90 млн тонн нефти, что в 12 раз больше показателей на момент открытия залежи, рассказала пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что геологи изучили информацию из архивов, данные, полученные по результатам бурения, выполнили картирование участка, а также сейсмическую и геологическую корреляции. Комплексный подход позволил детально исследовать один из ключевых пластов месторождения и обновить геологическую модель залегания нефти.

В «Роснефти» отметили, что в прошлом году на ачимовских отложениях месторождения были введены в эксплуатацию три высокопроизводительные горизонтальные скважины. Их средний стартовый дебит составил 221 тонну нефти в сутки.

При этом средняя добыча на скважину за пять месяцев работы превысила 18,6 тыс. тонн, что втрое больше, чем объем добычи на средней скважине «РН-Юганскнефтегаз».

Компания намерена завершить изучение месторождения и активно вести разработку ачимовских отложений Салымского месторождения. В текущем году запланирован ввод 15 новых скважин, потенциальный проектный фонд составляет до 1 000 скважин с ожидаемым дебитом до 110 тонн нефти в сутки.

 
