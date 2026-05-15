Сбер поможет девелоперу запустить ИИ-помощника менеджера по продажам

Сбер заключил первую на российском рынке лизинговую сделку на программно-аппаратный комплекс GigaChat Enterprise, сообщает пресс-служба банка.
Организатором сделки выступил «СберЛизинг», а поставщиком – «Салют для бизнеса».
В результате сделки девелопер получил оборудование с минимальным авансом на 36 месяцев лизинга.
Установка комплекса поможет девелоперу реализовать несколько проектов, среди которых создание интеллектуального двойника менеджера по продажам недвижимости и другие.
«Мы открываем новые горизонты лизинга, который убирает барьеры и делает его доступным инструментом использования GenAI в корпоративном секторе. Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
По словам генерального директора «СберЛизинга» Виктора Вентимиллы, лизинг стал доступным инструментом использования GenAI в корпоративном секторе.
«Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования. Этот кейс стал показательным: полученный опыт создания интеллектуального двойника менеджера по продажам будет тиражироваться, чтобы как можно большему числу клиентов предложить современные решения», — сказал он.