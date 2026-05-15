Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Сбер поможет девелоперу запустить ИИ-помощника менеджера по продажам

Сбер заключил сделку на лизинг GigaChat Enterprise
Shutterstock

Сбер заключил первую на российском рынке лизинговую сделку на программно-аппаратный комплекс GigaChat Enterprise, сообщает пресс-служба банка.

Организатором сделки выступил «СберЛизинг», а поставщиком – «Салют для бизнеса».

В результате сделки девелопер получил оборудование с минимальным авансом на 36 месяцев лизинга.

Установка комплекса поможет девелоперу реализовать несколько проектов, среди которых создание интеллектуального двойника менеджера по продажам недвижимости и другие.

«Мы открываем новые горизонты лизинга, который убирает барьеры и делает его доступным инструментом использования GenAI в корпоративном секторе. Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По словам генерального директора «СберЛизинга» Виктора Вентимиллы, лизинг стал доступным инструментом использования GenAI в корпоративном секторе.

«Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования. Этот кейс стал показательным: полученный опыт создания интеллектуального двойника менеджера по продажам будет тиражироваться, чтобы как можно большему числу клиентов предложить современные решения», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!