Сбер поможет девелоперу запустить ИИ-помощника менеджера по продажам

Сбер заключил первую на российском рынке лизинговую сделку на программно-аппаратный комплекс GigaChat Enterprise, сообщает пресс-служба банка.

Организатором сделки выступил «СберЛизинг», а поставщиком – «Салют для бизнеса».

В результате сделки девелопер получил оборудование с минимальным авансом на 36 месяцев лизинга.

Установка комплекса поможет девелоперу реализовать несколько проектов, среди которых создание интеллектуального двойника менеджера по продажам недвижимости и другие.

«Мы открываем новые горизонты лизинга, который убирает барьеры и делает его доступным инструментом использования GenAI в корпоративном секторе. Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По словам генерального директора «СберЛизинга» Виктора Вентимиллы,

«Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования. Этот кейс стал показательным: полученный опыт создания интеллектуального двойника менеджера по продажам будет тиражироваться, чтобы как можно большему числу клиентов предложить современные решения», — сказал он.