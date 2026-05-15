Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Банк ДОМ.РФ подписал договоры на строительство частных домов с «зонтичным» поручительством

Банк ДОМ.РФ заключил первые кредитные договоры с «зонтичным» поручительством
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Банк ДОМ.РФ первым в России подписал кредитные договоры с подрядчиками ИЖС для финансирования строительства частных домов с «зонтичным» поручительством от ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба банка.

Сумма подписанных договоров составила порядка 70 млн рублей, а еще более 300 млн рублей одобрено для выдачи клиентам в ближайшее время.

Первыми финансирование с поручительством ДОМ.РФ получат подрядчики в Уфе, Владивостоке, Челябинске и Санкт-Петербурге.

«Мы сразу увидели большой интерес и спрос со стороны клиентов во всех регионах страны на финансирование с поддержкой ДОМ.РФ. Мы ожидаем, что программа поручительства расширит аудиторию наших заемщиков более, чем на 20%», — отметила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

На текущий момент лимиты Банка ДОМ.РФ по кредитованию подрядчиков ИЖС составляют 52 млрд рублей. На эти средства построят более 1 млн кв. м жилья.

Напомним, госкомпания ДОМ.РФ запустила программу «зонтичного» поручительства в начале мая для поддержки подрядчиков, которым ранее не было доступно финансирование по причине недостаточного опыта официальной работы с заказчиками. Компания выступает поручителем и берет на себя часть рисков банка: при неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту ДОМ.РФ компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!