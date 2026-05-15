Банк ДОМ.РФ подписал договоры на строительство частных домов с «зонтичным» поручительством

Банк ДОМ.РФ первым в России подписал кредитные договоры с подрядчиками ИЖС для финансирования строительства частных домов с «зонтичным» поручительством от ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба банка.

Сумма подписанных договоров составила порядка 70 млн рублей, а еще более 300 млн рублей одобрено для выдачи клиентам в ближайшее время.

Первыми финансирование с поручительством ДОМ.РФ получат подрядчики в Уфе, Владивостоке, Челябинске и Санкт-Петербурге.

«Мы сразу увидели большой интерес и спрос со стороны клиентов во всех регионах страны на финансирование с поддержкой ДОМ.РФ. Мы ожидаем, что программа поручительства расширит аудиторию наших заемщиков более, чем на 20%», — отметила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

На текущий момент лимиты Банка ДОМ.РФ по кредитованию подрядчиков ИЖС составляют 52 млрд рублей. На эти средства построят более 1 млн кв. м жилья.

Напомним, госкомпания ДОМ.РФ запустила программу «зонтичного» поручительства в начале мая для поддержки подрядчиков, которым ранее не было доступно финансирование по причине недостаточного опыта официальной работы с заказчиками. Компания выступает поручителем и берет на себя часть рисков банка: при неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту ДОМ.РФ компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 млн рублей.