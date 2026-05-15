В торговой палате рассказали, кто мешает реализации российских продуктов в Таиланде

Европейские менеджеры тайских продуктовых сетей зачастую препятствуют реализации российских продуктов в Таиланде. Об этом глава Таиландско-Российской торговой палаты (ТРТП) Виталий Киселев рассказал РИА Новости.

По его словам, европейские менеджеры создают «некоторые проблемы». Киселев добавил, что тайское руководство компаний, с которыми встречаются представители палаты, проявляют интерес к российским продуктам и дают добро на их реализацию.

Он подчеркнул, что когда дело доходит до отбора конкретных товаров, происходят отказы. Глава ТРТП рассказал, что по большей части так делают европейские менеджеры.

Киселев заключил, что наличие российских товаров на полках ведущих сетей супермаркетов Таиланда говорит о том, что такие препятствия успешно преодолеваются.

До этого сообщалось, что в магазинах Таиланда резко вырос спрос на бородинский хлеб, российскую селедку и ряд других продуктов.

