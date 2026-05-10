Травматолог объяснил, что опаснее: электросамокат или велосипед

Врач Алексанян: падение с самоката может быть опаснее, чем с велосипеда

Для врачей травмпунктов сезон электросамокатов — это прежде всего сезон «сезонных» пациентов. Что опаснее — классический велосипед или стремительный самокат? Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук Марк Алексанян.

По словам Алексаняна, основным травмирующим фактором выступает не само средство передвижения, а скорость и механизм падения. «Разницы нет, будешь ты падать с электросамоката или с велосипеда. Скорость развивается плюс-минус одна и та же», — отмечает врач.

Однако у самокатов есть коварная особенность: они позволяют разгоняться, не прилагая усилий. Если велосипед заставляет человека работать мышцами и «шевелиться» (что может привести к естественному снижению скорости из-за усталости), то на самокате достаточно нажать кнопку газа. В итоге интенсивность травмы на электросамокате может быть выше просто за счёт того, что на нём проще достичь опасных скоростей.

Механика падения имеет отличия. Велосипед конструктивно выше, и падать с него приходится с большей высоты. Кроме того, велосипед часто «зажат» между ног пилота — рама и педали могут стать дополнительными источниками повреждений.

«С велосипеда человек редко вылетает полностью. Как правило, вы падаете вместе с ним, и он остается рядом — буквально под вами. В итоге об элементы конструкции, ту же раму или педали, можно получить дополнительные, порой весьма серьёзные повреждения», — объясняет Марк Алексанян.

С самоката же при определенной сноровке можно успеть спрыгнуть, что иногда смягчает последствия, если скорость была не критической.

Несмотря на разницу в посадке, набор травм у любителей городского транспорта практически идентичен. Основной удар принимают на себя конечности. «Мы падаем с упором на руки — ломаются руки. Бьемся мы боком — получаем соответствующие повреждения», — констатирует травматолог.

При этом врач отмечает важный социальный аспект: велосипедисты, как правило, более осознанно подходят к защите. Большинство из них использует хотя бы шлем. Пользователи же арендных электросамокатов в подавляющем большинстве игнорируют любую защитную экипировку, что резко повышает шансы получить серьезную черепно-мозговую травму при падении.

Травма — это не только физическая боль, но и социальные последствия. Врач призывает «пилотов» отдавать себе отчет в том, что минутная неосторожность может обернуться долгосрочными проблемами.

«Необходимо использовать защиту для самого себя. Нужно понимать, что можно травмироваться, получить больничный лист и «выйти из игры» на некоторое время: из семейной и рабочей жизни», — предупреждает Марк Алексанян.

Шлем, наколенники и налокотники — это не просто аксессуары, а способ минимизировать риск попадания на операционный стол или в реанимацию.

Главный вывод травматолога: безопасного транспорта не существует, есть лишь безопасное поведение. Риск определяется не количеством колес или мощностью мотора, а «головой на плечах» того, кто управляет устройством.

«Можно «летать» на мощном мотоцикле без единой царапины, если подходить к делу с умом и иметь навыки. А можно проявить беспечность и упасть с обычного самоката так, что окажешься в реанимации», — резюмирует врач-травматолог, ортопед Марк Алексанян.

Ранее травматолог напомнил о главных опасностях электросамокатов.