Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Россиянам объяснили, зачем привлекать нотариусов к ипотечным сделкам

Девелопер Гутнов: нотариус защитит заемщиков от невменяемых продавцов квартир
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Нотариальное удостоверение ипотечных сделок снизит вероятность выдачи заемщикам суммы, несоответствующей рыночной стоимости квартиры, и продажи или приобретения недвижимых активов под давлением либо в невменяемом состоянии, рассказал «Газете.Ru» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Правительство РФ одобрило законопроект о введении обязательного нотариального удостоверения договоров ипотеки, которые заключаются между физическими лицами. Об этом сообщил Минфин. Предполагается, что нотариальная форма позволит разъяснять сторонам смысл и последствия сделки, проверять ее соответствие реальным намерениям участников и требованиям закона, а также удостоверяться в дееспособности граждан и свободе их волеизъявления.

Гутнов поддержал обязательное привлечение нотариусов к удостоверению ипотечных сделок между физлицами: это позволит упорядочить правоотношения в их рамках, сократить число спорных ситуаций и свести к минимуму риски мошенничества.

«Уверен, что нотариальное удостоверение положительно скажется на прозрачности ипотечных сделок между физлицами. В частности, снизится вероятность выдачи заемщикам суммы, несоответствующей рыночной стоимости квартиры, и продажи или приобретения недвижимых активов под давлением либо в невменяемом состоянии. По-видимому, чаще всего передача денег кредиторам будет происходить через депозиты нотариусов, реже — в формате оплаты наличными, что также будет отмечено документально. Юристы будут оформлять кредитные договоры и договоры залога, так как эти правоотношения возникают одновременно», — отметил Гутнов.

По его словам, средний размер расходов на нотариальные услуги незначителен в рамках современного рынка недвижимости и составляет 40–50 тыс. рублей. Следовательно, к удорожанию квартир и повышению стоимости займов реализация новой инициативы властей не приведет, подчеркнул Гутнов.

По его словам, ипотечные сделки, в которых кредиторами выступают физические лица, а не финансовые организации, составляют не более 1% от всех сделок на вторичном рынке. Как правило, кредит предоставляет действующий собственник залоговой квартиры, пояснил Гутнов. Практика обеспечения займов имуществом третьих лиц в РФ практически отсутствует, добавил эксперт.

Ранее россияне ринулись за ипотекой на покупку вторичных квартир.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!