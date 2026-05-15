Россиянам объяснили, зачем привлекать нотариусов к ипотечным сделкам

Нотариальное удостоверение ипотечных сделок снизит вероятность выдачи заемщикам суммы, несоответствующей рыночной стоимости квартиры, и продажи или приобретения недвижимых активов под давлением либо в невменяемом состоянии, рассказал «Газете.Ru» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Правительство РФ одобрило законопроект о введении обязательного нотариального удостоверения договоров ипотеки, которые заключаются между физическими лицами. Об этом сообщил Минфин. Предполагается, что нотариальная форма позволит разъяснять сторонам смысл и последствия сделки, проверять ее соответствие реальным намерениям участников и требованиям закона, а также удостоверяться в дееспособности граждан и свободе их волеизъявления.

Гутнов поддержал обязательное привлечение нотариусов к удостоверению ипотечных сделок между физлицами: это позволит упорядочить правоотношения в их рамках, сократить число спорных ситуаций и свести к минимуму риски мошенничества.

«Уверен, что нотариальное удостоверение положительно скажется на прозрачности ипотечных сделок между физлицами. В частности, снизится вероятность выдачи заемщикам суммы, несоответствующей рыночной стоимости квартиры, и продажи или приобретения недвижимых активов под давлением либо в невменяемом состоянии. По-видимому, чаще всего передача денег кредиторам будет происходить через депозиты нотариусов, реже — в формате оплаты наличными, что также будет отмечено документально. Юристы будут оформлять кредитные договоры и договоры залога, так как эти правоотношения возникают одновременно», — отметил Гутнов.

По его словам, средний размер расходов на нотариальные услуги незначителен в рамках современного рынка недвижимости и составляет 40–50 тыс. рублей. Следовательно, к удорожанию квартир и повышению стоимости займов реализация новой инициативы властей не приведет, подчеркнул Гутнов.

По его словам, ипотечные сделки, в которых кредиторами выступают физические лица, а не финансовые организации, составляют не более 1% от всех сделок на вторичном рынке. Как правило, кредит предоставляет действующий собственник залоговой квартиры, пояснил Гутнов. Практика обеспечения займов имуществом третьих лиц в РФ практически отсутствует, добавил эксперт.

