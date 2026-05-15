Россияне назвали тревогу главной эмоцией во время ремонта

Главное ощущение россиян во время ремонта — тревога. 58,8% опрошенных испытывали ее из-за соблюдения сроков и бюджета на обновления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией VEROL (есть у «Газеты.Ru»).

При этом почти половина респондентов отметили, что процесс вызывает интерес и вовлеченность, а каждый третий — даже радость. Стресс и раздражение, вопреки стереотипам, испытывают не все — их отметили 17,6%, однако именно это чаще всего запоминается и формирует общее восприятие ремонта как тяжелого периода.

Абсолютный лидер среди факторов, выводящих из себя, — превышение бюджета. Об этом заявили 52,9% респондентов. Только 11,8% смогли уложиться в изначально запланированную сумму, тогда как почти половина превысила бюджет на 20–50%, а более трети — до 20%. У 5,9% расходы выросли более чем на половину. В результате 82,3% участников признались, что увеличение бюджета вызывало стресс в той или иной степени. Для многих это становится не просто финансовой проблемой, а эмоциональным давлением, которое сопровождает весь процесс ремонта. На втором месте среди раздражающих факторов — ошибки рабочих (47,1%) и затягивание сроков (41,2%). Дополняют картину шум и беспорядок (35,3%), а также непредвиденные проблемы (29,4%), которые неизбежно возникают в ходе работ.

Наиболее напряженными этапами оказались покупка материалов и взаимодействие с мастерами — по 29,4%. Финальный этап, который должен приносить облегчение, тоже оказывается стрессовым (17,6%) — из-за доделок и накопленной усталости. Интересно, что даже после завершения ремонта 11,8% продолжают испытывать напряжение, обнаруживая недочеты.

Более половины участников опроса отметили, что ремонт так или иначе повлиял на отношения с близкими. У 35,3% возникали периодические разногласия, а у 29,4% — регулярные или даже сильные конфликты. Основная причина — деньги (в сумме более 60% ответов), а также работа подрядчиков и выбор дизайна. При этом лишь 5,9% отметили положительное влияние — для большинства это все же испытание, а не объединяющий опыт.

29,4% заявили, что точно не хотят повторения ремонта в ближайший год, еще почти половина колеблется. Лишь 11,8% готовы начать снова — но уже с учетом прошлого опыта.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян. Опрос подразумевал возможность дать несколько вариантов ответа.

