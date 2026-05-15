В России ожидают улучшения качества пива

Пиво в России станет более качественным из-за нового ГОСТа — производители не смогут экономить на сырье, как делают это сейчас. Контроль за подобными нюансами из-за ГОСТа усилится, рассказал «Газете.Ru» председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Вводится контроль за содержанием соложеного сырья в продукции пивоварения. Солод для пивоварения стоит дороже, чем ячмень, рис, пшеница. Хоть в конечной стоимости пива его доля незначительна. Основной вклад в цену пива вносят акцизы (33 рубля за литр, плюс еще НДС на акциз), торговые наценки и маркетинговые затраты (например, на рекламу безалкогольного пива). Несмотря на это, многие пивовары предпочитают экономить на сырье, используя несоложеное сырье (зерно, перетертое в муку) и мальтозную патоку для выбраживания «градуса». Это не только снижает потребительские качества пивоваренной продукции, но и противоречит действующему законодательству, допускающему наличие в пиве не более 20% несоложеного сырья», — отметил Шапкин.

По его словам, парадокс заключается в том, что эта норма закона, действующая более 10 лет, фактически не контролируется. Новый ГОСТ же делает метод контроля обязательным, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в России с 2027 года начнет действовать новый ГОСТ на пиво.