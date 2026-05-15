Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Назван самый выгодный срок вклада

Экономист Щербаченко: самый выгодный срок вклада сейчас — шесть месяцев
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россиянам сейчас выгоднее всего открыть вклад на шесть месяцев, сообщил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Из-за ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки банки не стремятся предложить высокие ставки на длительный срок. Сейчас наиболее высокие ставки по депозитам это вклады на депозиты до 3 месяцев. В топ-20 банков, согласно данным маркетплейса «Финуслуги», на 4 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам составила 13,36%, по полугодовым — 12,92%, по годовым — 12,15%. Россияне стали выбирать более короткие вклады. По итогам апреля шестимесячные вклады стали самыми популярными среди россиян, размещающих свои сбережения с применением финансовых технологий. По данным сервиса подбора вкладов финансового маркетплейса Банки.ру, в апреле 2026 года  их доля в спросе достигла 26%, что стало максимальным значением с начала года», — отметил экономист.

По его словам, шестимесячный вклад в текущих условиях — это наиболее экономически удачный выбор для вкладчиков, которые хотят зафиксировать еще относительно высокую ставку на более длинном горизонте с максимальной ставкой. По словам Щербаченко, разместив на вкладе на три месяца 100 тыс. рублей, вкладчик получит 3340 рублей процентов, а за шесть месяцев — 6680 рублей. Однако через три месяца, когда закончится депозит, ключевая ставка будет ниже — около 13–13,5% и ставка по вкладу тоже будет ниже — около 12%, предупредил Щербаченко. По его словам, выбирать депозит на три месяца стоит под короткие финансовые цели.

Ранее россияне оценили доход от вкладов.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!