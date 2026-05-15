Назван самый выгодный срок вклада

Россиянам сейчас выгоднее всего открыть вклад на шесть месяцев, сообщил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Из-за ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки банки не стремятся предложить высокие ставки на длительный срок. Сейчас наиболее высокие ставки по депозитам это вклады на депозиты до 3 месяцев. В топ-20 банков, согласно данным маркетплейса «Финуслуги», на 4 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам составила 13,36%, по полугодовым — 12,92%, по годовым — 12,15%. Россияне стали выбирать более короткие вклады. По итогам апреля шестимесячные вклады стали самыми популярными среди россиян, размещающих свои сбережения с применением финансовых технологий. По данным сервиса подбора вкладов финансового маркетплейса Банки.ру, в апреле 2026 года их доля в спросе достигла 26%, что стало максимальным значением с начала года», — отметил экономист.

По его словам, шестимесячный вклад в текущих условиях — это наиболее экономически удачный выбор для вкладчиков, которые хотят зафиксировать еще относительно высокую ставку на более длинном горизонте с максимальной ставкой. По словам Щербаченко, разместив на вкладе на три месяца 100 тыс. рублей, вкладчик получит 3340 рублей процентов, а за шесть месяцев — 6680 рублей. Однако через три месяца, когда закончится депозит, ключевая ставка будет ниже — около 13–13,5% и ставка по вкладу тоже будет ниже — около 12%, предупредил Щербаченко. По его словам, выбирать депозит на три месяца стоит под короткие финансовые цели.

