В России ожидают дальнейшего снижения цен на красную икру

Красная икра подешевеет еще на 5–7% во второй половине 2026 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Во второй половине 2026 года, вплоть до сентября-октября, ожидается небольшое дополнительное снижение или стабилизация цен на текущих минимумах. Говорить о сильном обвале не приходится, потому что текущая цена в 9100 руб/кг уже близка к себестоимости. Потенциал снижения в ближайшие месяцы составит не более 5–7%, примерно до 8500–8600 руб/кг. Дорогие виды — нерка, кижуч — могут остаться на текущем уровне [цен] или даже начать дорожать раньше из-за меньших запасов», — отметила Бутырина.

По ее словам, красная икра подешевела из-за перепроизводства: в 2025 году был рекордный вылов — на 43% больше, чем в провальном 2024-м. Рынок «забит» продукцией, подчеркнула Бутырина. Так, запасы икры горбуши выросли на 60–65%.

Кроме того, отметила эксперт, торговые сети вынуждены распродавать продукцию из-за ужесточения правил маркировки с 1 марта 2026 года. Продать прошлогоднюю икру после 1 сентября, когда начнется новая путина, будет невозможно — касса просто заблокирует чек, уточнила Бутырина. Поэтому сети срочно сбрасывают остатки по любым ценам.

Третья причина снижения стоимости икры — экономия спроса: Новый год прошел, а высокие цены перед праздниками (до 14 тыс. руб.) снизили спрос. Люди переходят на более бюджетные категории, сказала эксперт.

По ее словам, это временная коррекция цен на икру: оптовые цены производителей остаются высокими (7500–8500 руб/кг). Розница дешевеет потому, что ретейлеры пытаются успеть продать старый товар. Как только старые запасы закончатся — к июлю-августу, — рынок переключится на новую путину, заключила Бутырина.

По данным Росстата, красная икра в России подешевела на 15% с начала 2026 года, до 9100 руб. за 1 кг.

