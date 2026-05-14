Румынии грозят многомиллиардные штрафы за непроведенные реформы

Digi24: Румынию могут оштрафовать на €15 млрд за невыполнение программы реформ
Румыния рискует получить штрафы на сумму до €15 млрд из-за 38 невыполненных целей Нацпрограммы восстановления и повышения устойчивости (PNRR), следует из доклада министерства европейских фондов страны. Об этом сообщает Digi24.

В документе указано, что сумма, которую государство еще может получить по PNRR, составляет около €13 млрд — то есть меньше предполагаемых штрафных санкций. На сегодняшний день Румыния подала четыре заявки на выплату и получила в совокупности €10,72 млрд, что составляет 50,08% от общего финансирования. План восстановления завершается через три месяца.

Из 38 невыполненных целей 14 относятся к реформам с существенным воздействием, причем 11 требуют законодательных инициатив, то есть нуждаются в утверждении парламентом.

По словам знакомого с докладом источника в правительственных кругах, темп проведения реформ остается медленным, прогресс очень низкий, а в некоторых случаях отсутствует вовсе. Такая ситуация порождает значительные риски с точки зрения соблюдения сроков, взятых Румынией в качестве обязательства по PNRR.

