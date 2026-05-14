В России начали дорожать морепродукты

«Известия»: в России за год морепродукты подорожали до 40%

Российские рестораны за год столкнулись со значительным ростом цен на морепродукты. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные участники рынка.

Совладелец сети «Честная рыба» Ян Дмитренко отметил, что дорожают как российские, так и импортные позиции. Закупочная стоимость чилийских мидий выросла в цене год к году на 40%, треска подорожала на 20%. При этом, отмечают участники рынка, дорожает как отечественная, так и импортная продукция.

Участники рынка отмечают, что отечественным промышленникам оказалось выгоднее продавать морепродукты за рубеж, что негативно отражается на ситуации с этой продукцией в России.

В результате повышения закупочных цен на морепродукты рестораны также начали повышать цены в меню до 25% и искать более дешевые замены. Здесь ресторанные сети могут столкнуться с охлаждением спроса на такие услуги из-за замедления потребительской активности.

До этого эксперты отмечали, что россияне стали реже покупать кофе навынос из-за роста цен на этот продукт. В Москве планка для повседневной чашки составляет 350-450 рублей. Однако потребители кофе не уходят совсем из этого сегмента, но ритуал пить кофе по утрам переезжает на кухню. Этот сдвиг, по словам экспертов, хорошо виден по динамике на покупку капсульных кофемашин, рожковых моделей для дома, дрип-пакетов и кофемиксов.

Ранее россияне на фоне роста цен начали реже покупать шоколад.