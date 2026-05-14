Страховое мошенничество назвали одной из причин подорожания ОСАГО и КАСКО

Рост страхового мошенничества по автострахованию может привести к удорожанию полисов ОСАГО и КАСКО для добросовестных автовладельцев. Об этом заявили в беседе с «Комсомольской правдой» участники страхового рынка.

По оценкам страховщиков, сегодня на стоимость полисов ОСАГО и КАСКО влияют не только уровень доходов населения и аварийность, но и активность организованных преступных групп, специализирующихся на страховом мошенничестве.

Отмечается, что доля мошеннических выплат в совокупных убытках по автострахованию становится одним из ключевых факторов, который страховщики вынуждены теперь учитывать при расчете тарифов.

Как рассказали журналистам в «Совкомбанк Страховании», страховое мошенничество в КАСКО не столь масштабно, как в ОСАГО, но в последнее время и в нем активизировались аферисты, особенно в отдельных регионах.

Подчеркивается, что при отсутствии эффективного противодействия фроду добросовестные автовладельцы фактически вынуждены компенсировать убытки от преступных схем.

В качестве примера участники рынка привели ситуацию в Новосибирске. В прошлом году в регионе был зафиксирован заметный рост числа подозрительных страховых случаев по ОСАГО, связанный, в том числе, с инсценировками дорожно‑транспортных происшествий и завышением ущерба.

Как рассказали в «Т-Страховании», аналогичная тенденция сейчас проявляется и в сегменте КАСКО по всей стране: в 2025–2026 годах существенно выросло количество инсценированных ДТП, завышенных оценок ущерба и других мошеннических схем.

Особую тревогу у страховщиков вызывает ситуация в Смоленске, где, как сообщается, зафиксирован всплеск мошенничества по КАСКО. Участники рынка назвали регион лидером по страховому мошенничеству в КАСКО.

Также они выразили обеспокоенность тем, что часть материалов, направляемых страховщиками в адрес правоохранительных органов, не приводит к возбуждению уголовных дел, что фактически поощряет дальнейшее развитие криминальных практик.

В страховом сообществе считают, что текущие тенденции негативно отражаются прежде всего на законопослушных автовладельцах. Из‑за роста мошенничества компании вынуждены закладывать дополнительные риски в стоимость полисов, что в перспективе может привести к удорожанию автострахования для широкого круга клиентов.