В БКС назвали май хорошей точкой входа в фонды дивидендных акций

БКС: инвесторы могут получить около 2,3 трлн рублей до конца лета
В течение года дивидендные выплаты на российском рынке могут составить 4,2 трлн рублей. Такую оценку привели аналитики инвестиционной компании БКС.

При этом отмечается, что уже до конца лета инвесторы могут получить около 2,3 трлн рублей.

В БКС считают, что май выглядит удачным моментом для инвестиций в дивидендные истории, пока активный сезон выплат только начинается.

«Самостоятельный отбор акций требует времени и внимания. Инвестору нужно не только выбрать бумаги, но и следить за корпоративными решениями, сроками закрытия реестров и ожиданиями по будущим выплатам», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на этом фоне растет интерес к готовым решениям, которые позволяют зайти в дивидендную тему легко и быстро, снизив при этом риски ошибок при формировании портфеля. Один из таких инструментов в линейке «БКС Мир инвестиций» – паевой фонд «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода».

В него входят акции крупнейших российских компаний с наиболее высокой вероятностью выплаты дивидендов и ожидаемой дивдоходностью выше средней. Как отметили в БКС, портфель хорошо диверсифицирован по эмитентам и отраслям. Так, он включает нефтегазовый сектор, финансы, металлургию, высокие технологии, ритейл и телекоммуникации. При этом потенциал роста бумаг позволяет рассчитывать на дополнительный доход в будущем – помимо дивидендных выплат.

Ключевой особенностью фонда стала возможность получать ежеквартальные выплаты дохода на брокерский счет. Каждый квартал начисленные дивиденды распределяются между пайщиками.

 
