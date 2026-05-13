Альфа-Банк обновил «Фонд немалого бизнеса»

Альфа-Банк перезапустил программы поддержки предпринимателей «Фонда немалого бизнеса», сообщает пресс-служба банка.

Теперь ежемесячно фонд будет выбирать 9 победителей, которые сами определят формат своего приза. Предприниматели смогут получить финансовую поддержку на развитие бизнеса, пройти обучение в Московской школе управления «Сколково» или реализовать рекламную кампанию.

Победителей будет определять жюри, в состав которого войдут эксперты Альфа-Банка, среди которых директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, известные предприниматели и лидеры мнений — Александр Сысоев, Ксения Дукалис, Седа Каспарова, Роман Тарасенко и другие.

Кроме того, все участники, оставившие заявку в «Фонде немалого бизнеса», получат доступ к бесплатному обучению на платформе «Альфа-Курс».

По словам директора малого и микробизнеса Альфа-Банка Дениса Осина, необходимо не только финансово поддерживать бизнес, но и создавать условия для его системного роста.

«Фонд немалого бизнеса — это еще один шаг к тому, чтобы дать предпринимателям больше инструментов для масштабирования, выхода на новые рынки и уверенного развития в конкурентной среде. Перезапуск программы отражает ключевую идею фонда: предприниматели — это не малый бизнес, а проекты с большим потенциалом, готовые заявить о себе на всю страну», — сказал он.