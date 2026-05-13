Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Альфа-Банк обновил «Фонд немалого бизнеса»

Альфа-Банк перезапустил программы поддержки предпринимателей
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк перезапустил программы поддержки предпринимателей «Фонда немалого бизнеса», сообщает пресс-служба банка.

Теперь ежемесячно фонд будет выбирать 9 победителей, которые сами определят формат своего приза. Предприниматели смогут получить финансовую поддержку на развитие бизнеса, пройти обучение в Московской школе управления «Сколково» или реализовать рекламную кампанию.

Победителей будет определять жюри, в состав которого войдут эксперты Альфа-Банка, среди которых директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, известные предприниматели и лидеры мнений — Александр Сысоев, Ксения Дукалис, Седа Каспарова, Роман Тарасенко и другие.

Кроме того, все участники, оставившие заявку в «Фонде немалого бизнеса», получат доступ к бесплатному обучению на платформе «Альфа-Курс».

По словам директора малого и микробизнеса Альфа-Банка Дениса Осина, необходимо не только финансово поддерживать бизнес, но и создавать условия для его системного роста.

«Фонд немалого бизнеса — это еще один шаг к тому, чтобы дать предпринимателям больше инструментов для масштабирования, выхода на новые рынки и уверенного развития в конкурентной среде. Перезапуск программы отражает ключевую идею фонда: предприниматели — это не малый бизнес, а проекты с большим потенциалом, готовые заявить о себе на всю страну», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!