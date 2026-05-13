«Перекресток» отметил влияние Петербурга и Ленобласти на расширение партнерской программы

«Перекресток»увеличил партнерства с поставщиками из Санкт-Петербурга на 41%

«Перекресток» (входит в X5) зафиксировал рост значимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в расширении партнерской программы. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.

Отмечается, что на текущий момент 23% всех стратегических поставщиков торговой сети стали компаниями из региона. Наибольшую долю их них заняли поставщики категорий свежих скоропортящихся продуктов и фруктов и овощей.

По этом за период с начала 2025 года по первый квартал 2026 года количественный рост партнерств с компаниями из региона составил 41%.

«Развитие сотрудничества с местными производителями и поставщиками позволяет сети расширять ассортимент, повышать доступность свежей продукции и учитывать запросы покупателей», — уточнили в компании.

Также «Перекресток» уделяет отдельное внимание развитию локального ассортимента в 140 супермаркетах региона. Доля локальных поставщиков в категориях свежих скоропортящихся товаров и товаров повседневного спроса составила 22,6% и 21,6% соответственно. Такой подход обеспечил высокую оборачиваемость продукции, сократил логистические цепочки и поддержал региональных производителей.

Отдельным направлением стала категория рыбной продукции. «Перекресток» зафиксировал рост потребления рыбы и морепродуктов — продажи морепродуктов выросли на 10% благодаря развитию собственного производства. Замороженная рыба показала рост на 6% за счет прямого взаимодействия с рыбодобывающими компаниями. Продажи охлажденной рыбы увеличились на 3%, в том числе благодаря расширению географии поставок радужной форели из Армении.

Кроме того, спрос на красную икру увеличился на фоне снижения цен на 15–17% относительно 2024 года. Сегмент крабовых палочек развился благодаря расширению ассортимента. Продукция из Карелии обеспечила около 50% продаж охлажденной форели. В 2026 году объем предложения форели увеличился за счет поставок из регионов Черноморского побережья, Турции и Армении.