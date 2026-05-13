«Роснефть» за год сэкономила достаточный для небольшого города объем энергии

Общая сумма экономии электроэнергии в компании «Самотлорнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») по итогам 2025 года составила почти 290 млн кВт, что в денежном эквиваленте превышает 1,5 млрд рублей. Примерно такой же объем за два месяца потребляет Нижневартовск, отметили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в рамках программы энергосбережения на производственных объектах предприятия реализовано свыше четырех тыс. мероприятий, охвативших, в том числе, модернизацию оборудования и совершенствование методов управления технологическими процессами. В «Роснефти» считают, что данный подход заложил основу для дальнейшего повышения эффективности.

Свыше 56% общей экономии, как сообщается, обеспечила оптимизация работы механизированного добывающего фонда. Сэкономить более 11 млн кВт энергоресурсов позволила реализация комплекса ремонтно-изоляционных работ на механизированном фонде добывающих скважин.

Также в рамках модернизации системы поддержания пластового давления предприятия на площадках шести кустовых насосных станций заменены центробежные секционные насосы, что помогло сэкономить свыше 8,9 млн кВт электроэнергии.

Дополнительно энергозатраты снизила на 1,06 млн кВт замена установок элекстроцентробежного насоса и асинхронных погружных электродвигателей.

В «Роснефти» добавили, что для оперативного контроля работы системы поддержания пластового давления внедрена собственная программа мониторинга работы водозаборных скважин, которая обеспечивает как регулярный анализ работы насосного оборудования, так и позволяет своевременно корректировать его режимы.