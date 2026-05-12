«Логика молока» утвердила стратегию устойчивого развития до 2030 года

«Логика молока» инвестирует в ESG-проекты свыше 2 млрд рублей
Компания «Логика молока» утвердила стратегию устойчивого развития до 2030 года, объем инвестиций составит более 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что стратегия включает пять направлений работы, затрагивающих охрану окружающей среды, заботу о здоровье потребителей, поддержку сотрудников, благотворительные и социальные инициативы, а также управление ESG-повесткой компании.

В рамках выполнения стратегии к 2030 году компания намерена на 25% уменьшить образование отходов на 1 тонну произведенной продукции, запустить проекты переработки молочной сыворотки, а также до 80% увеличить долю пригодной для вторичного использования упаковки и повысить эффективность потребления воды и электроэнергии.

Кроме того, в планах компании — развитие и улучшение внутренних стандартов пищевой ценности продуктов, увеличение охвата сотрудников социальными, медицинскими и образовательными инициативами и сокращение риска производственных травм.

Дополнительным направлением работы выступает привлечение в молочную индустрию молодежи, для этого компания увеличит число учебных заведений– партнеров и охват студентов собственными профориентационными проектами.

В рамках стратегии компания запланировала также расширение географии своих соцпроектов, включая фудшеринг, инициативы «С заботой о победителях» и грантовый конкурс «Дом культуры».

«Компания постоянно работает над поиском и внедрением современных технологичных решений для повышения эффективности производства, оптимального использования природных ресурсов, повышения качества управления и расширения программ соцподдержки сотрудников и жителей регионов присутствия. Это позволяет ей выступать ориентиром в сфере устойчивого развития для отечественного бизнеса», — отметил глава «Логики молока» Якуб Закриев.

Председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов добавил, что принятая стратегия устойчивого развития тесно соотносятся с национальными целями развития России до 2030 года, что позволяет компании внести вклад в развитие национального агропромышленного комплекса и сделать отечественную молочную промышленность одной из наиболее современных в мире.

 
