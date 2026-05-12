Эксперт назвал ресурсы и потенциал России более чем достаточными для роста

Интервью вице-премьера России Александра Новака «Ведомостям» отражает устойчивость отечественной экономики и подтверждает эффективность выбранной правительством модели развития страны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Зафиксированный рост ВВП России более чем на 10% за последние три года в реальном выражении, который отметил Новак, является «серьезным достижением» в условиях санкционного давления, считает эксперт. По его словам, речь идет не о краткосрочном эффекте адаптации, а о формировании новой экономической нормы — при условии сохранения скоординированной политики правительства и Центробанка.

Селезнев отметил, что российская экономика уже успешно прошла «серьезное стресс-тестирование», продемонстрировав сочетание роста выше среднемирового, низкой безработицы и снижения уровня бедности.

«Стоит признаться, что что несколько лет назад я несколько скептически отнесся к интервью Максима Орешкина о том, что экономика России вырастет и войдёт в пятерку крупнейших экономик мира. Но он оказался абсолютно прав», — поделился Селезнев.

Эти результаты, по его оценке, стали возможны благодаря оперативной антикризисной политике правительства и последующему запуску механизмов экономического роста.

Текущую динамику замедления экономики России эксперт охарактеризовал как «нормальный циклический этап» и следствие жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, направленной на сдерживание инфляции. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие будет зависеть от баланса между мерами макроэкономической стабилизации и стимулированием инвестиций в реальный сектор.

Комментируя данные о росте доходов и снижении бедности, эксперт отметил, что позитивные изменения уже отражаются на качестве жизни граждан, несмотря на сохраняющуюся дифференциацию между регионами. Он добавил, что достигнутые показатели подтверждают эффективность мер поддержки, реализованных в предыдущие годы.

По оценке Селезнева, обозначенные вице‑премьером в интервью сценарные прогнозы до 2029 года не только реалистичны, но и не являются пределом, который Россия может продемонстрировать. Также, по мнению эксперта, они способны укрепить доверие инвесторов, прежде всего из стран глобального Юга. При этом ключевым источником дальнейшего роста он назвал внутренние ресурсы и накопленный финансовый потенциал.

«Запас прочности и потенциала, о котором говорит Новак, у нас действительно очень большой», — подчеркнул Селезнев.

По его словам, при выборе правильной экономической модели на ближайшую перспективу экономический рост России может быть не просто выше 3% в 2028-2030 годах, но и достигнуть отметки в 7% и даже быть двузначным — 10-11%.

В целом эксперт охарактеризовал интервью вице-премьера как «содержательное и системное», отметив, что в нем обозначены основные вызовы и приоритеты — от импортозамещения до повышения производительности труда и развития высокотехнологичных отраслей.

«Правительство прекрасно понимает стоящие сейчас перед экономикой вызовы, учитывает, что оказываемое на Россию санкционное давление продолжает усиливаться, и предпринимает необходимые меры, не забывая про простых граждан, выполнение социальных обязательств и повышение качества жизни. Цели ясны, задачи поставлены. Главным условием дальнейшего роста остается слаженная и сбалансированная работа всех органов власти», — заключил Селезнев.