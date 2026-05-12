«Инлайн МСП» привлекла в МСП Банке 500 млн рублей по льготной программе кредитования МТК

IT-компания «Инлайн МСП» привлекла 500 млн рублей по льготной программе кредитования малых технологических компаний (МТК) Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Об этом сообщили в пресс-службе МСП Банка.

Финансирование направят на развитие отечественных ИТ-разработок, включая проекты в сфере импортозамещения программного обеспечения и цифровой инфраструктуры. Льготные средства по ставке 8,5% годовых предоставил оператор программы — МСП Банк.

Предполагается, что компания сможет кратно нарастить объемы внедрений: по предварительным оценкам, рост производства к концу года достиг 200%. Также ожидается создание новых рабочих мест в ИТ и инженерных подразделениях, усиление команды разработки и привлечение контрактов с госсектором.

Гендиректор корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что поддержка малых технологических компаний позволяет реализовывать проекты, направленные на развитие отечественных цифровых решений.

«Льготное финансирование обеспечивает таким предприятиям возможность здесь и сейчас масштабировать проекты, внедрять новые технологии и обеспечивать устойчивую работу в условиях растущего спроса на российские решения в области цифровизации и автоматизации процессов», — добавил он.

Отмечается, что компания «Инлайн МСП» вошла в структуру АО «Инлайн групп» и реализует инфраструктурные проекты для госсектора, финорганизаций, телекоммуникационных и промышленных компаний. Среди направлений — внедрение систем виртуальной и дополненной реальности (3D-шлемы и AR-очки), а также развитие собственных продуктов.

Как подчеркнул гендиректор «Инлайн МСП» Юрий Гронский, финансирование направят на развитие продуктовой линейки и реализацию проектов в сфере импортозамещения.

«Мы фиксируем устойчивый спрос на российские ИТ-решения со стороны корпоративных заказчиков», — сказал он.

В рамках программы для МТК кредитные средства стали доступны по ставке «ключ минус 7%» при значении ключевой ставки Банка России более 10% годовых. Получить ее могут МТК с выручкой от 100 млн до 4 млрд рублей и темпом роста выручки 10% за два года.