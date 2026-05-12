Финляндия запретит поставлять в Россию медтовары, используемые армией

Yle: Финляндия ограничит экспорт фармацевтической продукции в Россию
Mikhail Olykainen/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Финляндии планирует ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Российскую Федерацию из-за опасений, что товары могут использоваться для нужд армии. Об этом пишет финский новостной портал Yle, ссылаясь на МИД страны.

Журналисты напоминают, что в настоящее время на фармацевтические и медицинские товары Финляндии распространяется исключение, которое позволяет экспортировать их в Россию, несмотря на санкции Евросоюза (ЕС). Как пишет Yle, глава отдела санкций МИД страны Элина Римпи опасается, что продукцию могут использовать в РФ в военных целях, поэтому внешнеполитическое ведомство готовит постановление, которое приостановит предоставление специальных разрешений на поставки из Финляндии в Россию.

Yle уточняет, что один из крупнейших финских поставщиков медицинского оборудования в Россию — это компания Lojer-Merivaara Oy, которая экспортирует операционные столы и больничные койки в Мурманскую и Ростовскую области, в Чувашию, Карелию и на Сахалин.

До этого сообщалось, что в США рассмотрят законопроект о запрете поставок лекарств и протезов в Россию. Отмечается, что ввести соответствующий запрет предложил республиканец от штата Техас Морган Латрелл (Morgan Luttrell, R‑TX‑8).

Ранее стало известно о росте доли российских компаний на рынке лекарств.

 
