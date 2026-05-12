Эксперты назвали среднюю цену аренды жилья в Москве

Пресня стала самым дорогим районом для аренды жилья в Москве в апреле 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на данные Яндекс Аренды.

По информации Telegram-канала, в Пресненском районе люди платили в среднем по 250 тысяч рублей за проживание. Второе место занял Арбат со средней стоимостью аренды жилья в 224,2 тысячи рублей. Далее следуют Хамовники (177,7 тысяч рублей), Якиманка (148,6 тысяч рублей), Раменки (147,8 тысяч рублей), Тверской район (146,7 тысяч рублей).

Дешевле всего снять квартиру в столице можно в районе Бирюлево Западное. Там жилье в среднем обойдется в 46,8 тысяч рублей.

3 апреля адвокат Яна Ковалевская рассказала, что, заключая договор аренды, важно тщательно фиксировать состояние квартиры, поскольку без этого доказать свою правоту в спорных ситуациях практически невозможно.

Также, по ее словам, важно заранее четко оговорить, какие коммунальные платежи ложатся на арендатора, чтобы не возникло ситуации, когда ожидаемая сумма расходов оказывается значительно ниже реальной.

Риелтор с 20-летним опытом работы Юлия Зобнина до этого говорила, что ждать обвала цен на ликвидное жилье в Москве не стоит.

Ранее россияне назвали свои требования к квартире мечты.

 
