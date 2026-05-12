Аналитическая компания Nielsen ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Глобальная исследовательская группа Nielsen готовится продать свой бизнес в России. Об этом газете «Известия» сообщили партнер компании, консультант, знакомый с предложением, а также источник, близкий к российскому подразделению.

По словам двух собеседников, компания уже обсуждает сделку с потенциальным покупателем, имя которого не называется. Сейчас идут переговоры.

Nielsen (Nielsen Holdings PLC) — американская аналитическая компания, основана в 1923 году. Это одна из крупнейших независимых фирм, которая проводит маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, медиаизмерения и исследования потребителей. Штаб-квартира находится в штате Нью-Йорк. В России компания работает с 1994 года, выстроив систему сбора данных о розничных продажах в партнерстве с X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси», Metro и тд.

Ранее депутат поддержал ограничение доступа иностранных компаний к изучению рынка.