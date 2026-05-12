Российский банк получил штраф после десятков звонков женщине

В Екатеринбург банк оштрафовали на 400 тыс. рублей за чрезмерно частые звонки клиентке с напоминаниями о долге. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Свердловской области.

По данным ведомства, почти за месяц женщине поступило 55 звонков с требованиями погасить задолженность.

В результате банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Назначенный штраф в размере 400 тыс. рублей организация выплатила полностью.

В ФССП уточнили, что жительница Екатеринбурга обратилась в службу с заявлением. Она рассказала, что заключила с банком договор комплексного банковского обслуживания, по которому позже возникла просроченная задолженность. После этого ей начали регулярно звонить с требованиями вернуть долг.

Как отметили в управлении, сотрудники банка превысили допустимое законом количество телефонных переговоров. По данным приставов, звонки поступали чаще одного раза в сутки, более двух раз в неделю и свыше восьми раз в месяц.

Кроме того, представители банка нарушали установленные временные ограничения и звонили женщине в промежуток с 06:00 до 07:30 утра.

Ранее россияне столкнулись с волной мошеннических звонков от лиц, выдающих себя за коллекторов и приставов.

 
