В Госдуме рассказали, сколько денег можно будет вернуть за проценты про ипотеке

Депутат Свищев: за проценты по ипотеке можно будет вернуть до 660 тысяч рублей
В 2026 году в России можно вернуть от 390 до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке, если доход человека облагается НДФЛ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Он отметил, что лимит налогового вычета по ипотечным процентам равен 3 млн рублей. Возврату подлежит налог, который был уплачен с этой суммы по действующей налоговой ставке. В зависимости от уровня дохода россиян ставка НДФЛ составляет от 13 до 22%, и размер возврата коррелирует с этим процентом. Так, при годовом годовой доходе не свыше 2,4 млн рублей и НДФЛ по ставке 13%, можно будет вернуть 390 тыс. рублей. Если годовой доход превышает 50 млн рублей, то при ставке НДФЛ в 22% сумма возврата составит 660 тыс. рублей.

Парламентарий пояснил, что право на налоговый вычет имеется у всех, чей официальный доход облагается НДФЛ. Подать заявление о налоговом вычете можно через любое время после покупки недвижимости, но налог можно вернуть только за последние три года.

8 мая директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока сообщила, что россиянам нужна зарплата в 162 тыс. рублей, чтобы купить самую дешевую вторичную квартиру в Москве.

