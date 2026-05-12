Стало известно, как может работать запрет соцсетей для подростков

Один из возможных вариантов ограничений соцсетей для подростков в России — цифровая идентификация пользователя. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Сим-карта оформляется по паспорту. С 14 лет она может быть оформлена уже на самого подростка, и оператору видно, сколько ему лет. До 14 лет родитель мог бы указывать, что номер используется ребенком, и тогда в системе появлялась бы соответствующая отметка, на основе которой можно ограничивать доступ к отдельному контенту», — отметил Кусков.

Он допустил, что в перспективе ограничения могут быть связаны не только с сим-картой, но и с устройством. По словам аналитика, с учетом развития баз IMEI теоретически можно сопоставлять сим-карту, смартфон и IMEI-код.

«В таком случае ограничения могли бы работать не только через мобильный интернет, но и при подключении через Wi-Fi. То есть технически такая модель в перспективе возможна, но вопрос в том, насколько она будет точной, законной и реально исполнимой», — считает Кусков.

Он подчеркнул, что раньше дети просто прибавляли себе два-три года при регистрации и уже активно пользовались «ВКонтакте». Сейчас подростки в 14–15 лет, а возможно, и раньше, уже сидят в TikTok, Telegram и других сервисах, сказал Кусков.

Турция в конце апреля официально запретила пользоваться соцсетями детям до 15 лет. Платформы обязаны проверять возраст пользователей, блокировать несовершеннолетних и назначить своих представителей в стране. Игровые компании также должны классифицировать контент. Похожие ограничительные меры для детей и подростков уже действуют или обсуждаются в Австралии, Индонезии, Малайзии и Греции.

Ранее Трамп сообщил об интересе Microsoft к покупке TikTok.