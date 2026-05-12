Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Названы города с подешевевшими квартирами

Поиск Яндекса по квартирам: однушки в Челябинске подешевели до 6,3 млн руб. в апреле
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В апреле однокомнатные квартиры в новостройках стали доступнее в трех российских городах-миллионниках. Больше всего средняя полная цена снизилась в Челябинске (-2,2% за месяц, до 6,3 млн рублей) за счет выбывания из продаж наиболее дорогих лотов. Об этом по запросу «Газеты.Ru» рассказали в пресс-службе Поиска Яндекса по квартирам.

Также однушки подешевели в Санкт-Петербурге (-1,6% за месяц, до 10,9 млн рублей) и Нижнем Новгороде (-1,1% за месяц, до 8,3 млн рублей в среднем).

Средняя полная цена двухкомнатных квартир упала в пяти мегаполисах. Наиболее заметное снижение отмечено в Челябинске (-2,9% за месяц, до 9,5 млн рублей), Омске (-1,6% за месяц, до 9,5 млн рублей), Санкт-Петербурге (-1,3% за месяц, до 20,3 млн рублей). Динамика объясняется изменением структуры предложения. В апреле на рынке появилось больше доступных лотов массового сегмента, что повлияло на снижение медианной полной стоимости.

В сегменте трехкомнатных квартир наиболее заметное снижение средней полной стоимости было зафиксировано в Нижнем Новгороде (-2% за месяц, до 15,1 млн рублей), Челябинске (-1,4% за месяц, до 12,3 млн рублей), Санкт-Петербурге (-1,1% за месяц, до 28,6 млн рублей).

По данным сервиса, средняя полная стоимость однокомнатных квартир в среднем по всем городам-миллионникам составила 8,2 млн рублей (+0,6% за месяц), двухкомнатных квартир — 11,6 млн рублей (+0,6% за месяц), трехкомнатных — 15,2 млн рублей (+0,5% за месяц).

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на квартиры.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!