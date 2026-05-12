Названы города с подешевевшими квартирами

Поиск Яндекса по квартирам: однушки в Челябинске подешевели до 6,3 млн руб. в апреле

В апреле однокомнатные квартиры в новостройках стали доступнее в трех российских городах-миллионниках. Больше всего средняя полная цена снизилась в Челябинске (-2,2% за месяц, до 6,3 млн рублей) за счет выбывания из продаж наиболее дорогих лотов. Об этом по запросу «Газеты.Ru» рассказали в пресс-службе Поиска Яндекса по квартирам.

Также однушки подешевели в Санкт-Петербурге (-1,6% за месяц, до 10,9 млн рублей) и Нижнем Новгороде (-1,1% за месяц, до 8,3 млн рублей в среднем).

Средняя полная цена двухкомнатных квартир упала в пяти мегаполисах. Наиболее заметное снижение отмечено в Челябинске (-2,9% за месяц, до 9,5 млн рублей), Омске (-1,6% за месяц, до 9,5 млн рублей), Санкт-Петербурге (-1,3% за месяц, до 20,3 млн рублей). Динамика объясняется изменением структуры предложения. В апреле на рынке появилось больше доступных лотов массового сегмента, что повлияло на снижение медианной полной стоимости.

В сегменте трехкомнатных квартир наиболее заметное снижение средней полной стоимости было зафиксировано в Нижнем Новгороде (-2% за месяц, до 15,1 млн рублей), Челябинске (-1,4% за месяц, до 12,3 млн рублей), Санкт-Петербурге (-1,1% за месяц, до 28,6 млн рублей).

По данным сервиса, средняя полная стоимость однокомнатных квартир в среднем по всем городам-миллионникам составила 8,2 млн рублей (+0,6% за месяц), двухкомнатных квартир — 11,6 млн рублей (+0,6% за месяц), трехкомнатных — 15,2 млн рублей (+0,5% за месяц).

