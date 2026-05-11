Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Экономика Турции оказалась под большим давлением из-за конфликта США и Ирана

РИА: конфликт на Ближнем Востоке бьет по экономике Турции из-за поставок нефти
Murad Sezer/Reuters

Турция зависит от внешних поставок энергоносителей, поэтому ее экономика оказалась под большим давлением на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.

«Любая нестабильность на Ближнем Востоке напрямую отражается на Турции через цены на нефть, газ и логистические риски», — пояснил источник.

По его словам, высокая зависимость Анкары от импорта газа и нефти по-прежнему является одним из основных слабых мест турецкой экономики. Рост цен на энергоносители на глобальном рынке влияет на инфляцию в стране, а также производственные издержки и курс лиры.

В правительстве обратили внимание, что власти уже несколько лет активно работают над диверсификацией поставщиков и маршрутов импорта энергии. В частности, продолжается расширение инфраструктуры хранения газа и реализация таких проектов, как Южный газовый коридор и TANAP.

Как сказал источник, Турция прилагает усилия для развития атомной энергетики и использования возобновляемых источников. При этом энергетическая политика республики остается напрямую связанной с экономикой, вопросами национальной безопасности и геополитического влияния.

Ранее сообщалось, что в Турции продвигают проект «Среднего коридора» как альтернативу Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!