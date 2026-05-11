Экономика Турции оказалась под большим давлением из-за конфликта США и Ирана

Турция зависит от внешних поставок энергоносителей, поэтому ее экономика оказалась под большим давлением на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.

«Любая нестабильность на Ближнем Востоке напрямую отражается на Турции через цены на нефть, газ и логистические риски», — пояснил источник.

По его словам, высокая зависимость Анкары от импорта газа и нефти по-прежнему является одним из основных слабых мест турецкой экономики. Рост цен на энергоносители на глобальном рынке влияет на инфляцию в стране, а также производственные издержки и курс лиры.

В правительстве обратили внимание, что власти уже несколько лет активно работают над диверсификацией поставщиков и маршрутов импорта энергии. В частности, продолжается расширение инфраструктуры хранения газа и реализация таких проектов, как Южный газовый коридор и TANAP.

Как сказал источник, Турция прилагает усилия для развития атомной энергетики и использования возобновляемых источников. При этом энергетическая политика республики остается напрямую связанной с экономикой, вопросами национальной безопасности и геополитического влияния.

Ранее сообщалось, что в Турции продвигают проект «Среднего коридора» как альтернативу Ормузскому проливу.