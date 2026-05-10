Россиянам напомнили, когда будет сделан перерасчет пенсий

Финогенова сообщила о перерасчете пенсий работающим россиянам с 1 августа
Перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам запланирован на 1 августа. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС.

«До конца года работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии, а военных — индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения», — сказала она.

Следующая индексация произойдет 1 октября и затронет военных пенсионеров. Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок. Коэффициент индексации, прогнозирует Финогенова, будет скорректирован по уровню инфляции.

На сайте Соцфонда говорится, что с 1 января 2025 года сумма индексации для работающих пенсионеров за очередной год исчисляется исходя из размера установленной пенсии и определяется на общих основаниях – с использованием стоимости индивидуального пенсионного балла и размера фиксированной выплаты, применяемых в текущем году.

Там также указано, что перерасчет размера пенсии с учетом прежних индексаций, состоявшихся в 2016–2024 годах, производится после того, как пенсионер прекращает работу по найму или иную трудовую деятельность, предполагающую уплату страховых взносов в СФР.

