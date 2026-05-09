«Росатом» отказался работать с Siemens из-за их «непотребного поведения»

Алексей Никольский/РИА Новости

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что российская атомная госкорпорация не планирует сотрудничать с немецкой компанией Siemens. По его словам, Siemens, выступая в роли поставщика, «непотребно» повела себя, пишет РИА Новости.

Лихачев подчеркнул, что после отказа Германии от атомной энергетики в ближайшей перспективе страна фактически утратила значимую роль на мировом рынке.

«Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens», — подчеркнул глава корпорации.

Он также отметил, что в «Росатоме» уже нашли альтернативы: решения в сфере систем управления, АСУ ТП, электротехники и технологий выдачи мощности теперь ориентированы на варианты, которые не зависят от Siemens.

«Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах», — резюмировал руководитель госкорпорации.

Компания Siemens начала сокращать свои связи с Россией в мае 2022 года. Сначала она сообщила о приостановке поставок в страну и отказалась от реализации новых проектов. В дальнейшем стало очевидно, что немцы полностью прекращают как поставки, так и свою деятельность на российском рынке.

Ранее глава «Росатома» оценил вероятность «чернобыльского сценария» на российских АЭС.

 
