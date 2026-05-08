«Черноголовка» наняла ирландского топ-менеджера Тони Майера

Группа компаний «Черноголовка» (производитель напитков, снеков и детского питания) назначила ирландского топ-менеджера Тони Майера председателем совета управляющих. Как сообщила пресс-служба предприятия, в его зоне ответственности — развитие бизнеса и запуск стратегических проектов.

В компании подчеркнули, что Майер имеет свыше 25 лет опыта в производстве и дистрибуции продуктов питания на российском рынке. В прошлом он, в частности, руководил компанией — производителем молочной продукции «Вимм-Билль-Данн». Также Майер занимал топ-должности в Coca-Cola HBC, а в 2014–2015 годах возглавлял сеть супермаркетов «О'Кей». Кроме того, он участвовал в развитии в России сети кафе-пекарен «Хлеб насущный».

В 2022 году, на фоне массового ухода иностранных топ-менеджеров из России, Майер покинул пост главы совета директоров производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня»). В тот же период он ушел и с должности председателя комитета по аудиту совета директоров «Детского мира», которую занимал с 2018 года.

В последние годы ГК «Черноголовка» активно занимала долю рынка ушедших из России глобальных брендов напитков Coca-Cola и PepsiCo, а также расширяла портфель за счет приобретения активов других международных производителей, уходивших из России.

