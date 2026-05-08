Бизнес

Клиенты ОТП Банка смогут оплачивать покупки долями в едином интерфейсе

ОТП Банк стал участником первого в России BNPL-брокера «Долями»
Сервис рассрочек «Давай делить» от ОТП Банка стал участником BNPL-сервисов (buy now, pay later ― купи сейчас, плати потом) в едином интерфейсе, который первым в России запустил Т-Банк, сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты ОТП Банка смогут выбирать различные сервисы оплаты частями без переходов между приложениями и повторного ввода данных.

При покупке в сервисе «Давай делить» сумма будет делиться на 4 части. Первая оплата спишется сразу, а три другие – автоматические каждые две недели.

Новое решение запустили в пилотном режиме в более чем 4000 магазинах.

«Мы видим в этой модели не только новые клиентские сценарии, но и новый подход к развитию BNPL-рынка. Объединение сервисов в одном интерфейсе повышает доступность продукта, улучшает вероятность одобрения и формирует более открытую и устойчивую рыночную модель», — отметил директор по развитию потребительского кредитования ОТП Банка Александр Рагулин.

По словам СЕО «Долями» Максима Зайцева, внедрение брокерской BNPL-модели в «Долями» позволяет повысить вероятность одобрения заявки и упростить процесс покупки.

«Уже в первую неделю работы сервиса мы увидели рост дополнительного одобрения на 16% и увеличение выдач на 30% за счет подключения внешних провайдеров. Если решение приходит сразу от нескольких сервисов, клиент может выбрать наиболее привычный для себя вариант», — сказал он.

Зайцев подчеркнул, что партнеры смогут повысить сквозную конверсию, так как за счет большего числа одобрений клиент будет чаще завершать покупку, а доля брошенных корзин снизится.

 
