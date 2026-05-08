Названа зарплата, нужная для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве

Россиянам нужна зарплата в 162 тыс. рублей, чтобы купить самую дешевую вторичную квартиру в Москве, рассказала «Газете.Ru» директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока.

По ее словам, минимальный платеж по ипотеке за однушку на вторичном рынке Москвы при цене квартиры 12 млн рублей и первоначальном взносе 50% может составить около 81,2 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: по семейной ипотеке на новостройку такой же стоимости платеж будет почти вдвое ниже — около 43 тыс. рублей, подчеркнула Сорока.

«Для одобрения ипотеки семье желательно иметь после всех расходов сумму примерно в два ежемесячных платежа. То есть при платеже около 43 тыс. рублей нужно, чтобы после обязательных трат оставалось не менее 86 тыс. рублей. Для вторичной квартиры с платежом 81,2 тыс. рублей — это примерно 162 тыс. рублей. На вторичном рынке сейчас преобладают сделки за наличные или с большой долей собственных средств. Покупка квартиры по рыночной ипотеке с минимальным первоначальным взносом стала редкостью. Как правило, стандартный первоначальный взнос по ипотеке на покупку вторичного жилья сейчас — от 30–50% и выше. Это как раз то, что позволяет нивелировать переплату по дорогой ипотеке», — отметила Сорока.

По ее оценке, наиболее доступная однокомнатная квартира на вторичном рынке Москвы стоит 10–12 млн рублей. Объекты дешевле тоже есть, но часто «со своими нюансами» и не всегда подходят под реальные запросы покупателей, предупредила Сорока.

Она сказала, что во втором полугодии ситуация на вторичном рынке в России будет зависеть от ключевой ставки: если прогноз ЦБ по ее снижению исполнится, ипотека может стать доступнее. Однако это способно подтолкнуть цены вверх и снизить средний уровень торга, который есть сейчас, считает эксперт.

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на квартиры.