Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названа зарплата, нужная для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве

«Этажи»: для ипотеки на вторичную однушку в Москве нужна зарплата в 162 тыс. руб.
Александр Кряжев/РИА Новости

Россиянам нужна зарплата в 162 тыс. рублей, чтобы купить самую дешевую вторичную квартиру в Москве, рассказала «Газете.Ru» директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока.

По ее словам, минимальный платеж по ипотеке за однушку на вторичном рынке Москвы при цене квартиры 12 млн рублей и первоначальном взносе 50% может составить около 81,2 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: по семейной ипотеке на новостройку такой же стоимости платеж будет почти вдвое ниже — около 43 тыс. рублей, подчеркнула Сорока.

«Для одобрения ипотеки семье желательно иметь после всех расходов сумму примерно в два ежемесячных платежа. То есть при платеже около 43 тыс. рублей нужно, чтобы после обязательных трат оставалось не менее 86 тыс. рублей. Для вторичной квартиры с платежом 81,2 тыс. рублей — это примерно 162 тыс. рублей. На вторичном рынке сейчас преобладают сделки за наличные или с большой долей собственных средств. Покупка квартиры по рыночной ипотеке с минимальным первоначальным взносом стала редкостью. Как правило, стандартный первоначальный взнос по ипотеке на покупку вторичного жилья сейчас — от 30–50% и выше. Это как раз то, что позволяет нивелировать переплату по дорогой ипотеке», — отметила Сорока.

По ее оценке, наиболее доступная однокомнатная квартира на вторичном рынке Москвы стоит 10–12 млн рублей. Объекты дешевле тоже есть, но часто «со своими нюансами» и не всегда подходят под реальные запросы покупателей, предупредила Сорока.

Она сказала, что во втором полугодии ситуация на вторичном рынке в России будет зависеть от ключевой ставки: если прогноз ЦБ по ее снижению исполнится, ипотека может стать доступнее. Однако это способно подтолкнуть цены вверх и снизить средний уровень торга, который есть сейчас, считает эксперт.

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на квартиры.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!