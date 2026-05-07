Продажи небольших офисов стали драйвером рынка коммерческой недвижимости Москвы

Спрос на небольшие офисы в Москве вырос на 46% с начала года
Совокупный объем сделок при продаже офисной недвижимости блоками и этажами в Москве по итогам первого квартала 2026 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитиков Core.XP.

Отмечается, что средневзвешенная цена сделки квадратного метра при продаже офисов в нарезку по итогам квартала составила 475 тыс. рублей, увеличившись на 13% год к году.

По данным аналитиков, на рынке сохраняется устойчивый спрос на мелкую и среднюю нарезку. В частности, объем сделок с офисами площадью до 1 тыс. кв. м вырос на 46% и достиг 44 тыс. кв. м. Основная часть спроса пришлась на блоки площадью до 300 кв. м, при этом средняя площадь лота в сделке составила 250 кв. м.

Сегмент офисов среднего формата площадью от 1 тыс. до 5 тыс. кв. м продемонстрировал еще более высокую динамику — объем сделок в нем вырос втрое, до 38 тыс. кв. м.

Аналитики отметили, что в январе — марте рынок пополнился девятью новыми офисными проектами на продажу. Все они предполагают реализацию помещений небольшими блоками и этажами.

По итогам первого квартала около 60% общего объема сделок на рынке офисной недвижимости Москвы пришлось на трех крупнейших игроков. Лидером по объему продаж, как установило исследование, стала Forma workplace. Значительную часть спроса привлекли также строящиеся бизнес-центры.

Дополнительное влияние на рост продаж оказал спрос на объекты высокой стадии готовности.

«Рынок продаж офисной недвижимости Москвы в I квартале 2026 года демонстрирует стабильность, поддерживаясь активностью нескольких крупных игроков рынка, на объекты которых пришлась значительная часть спроса. Концентрация 60% продаж среди трех ведущих девелоперов подтверждает доверие покупателей к проверенным брендам и качественным проектам. При этом рынок сохраняет гибкость, ориентируясь на запросы различных сегментов бизнеса», — резюмировал глава отдела исследований рынка Core.XP Василий Григорьев.

 
