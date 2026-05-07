«Яндекс» обвинили в монополизации финансового рынка

Ассоциация финансовых маркетплейсов пожаловалась на «Яндекс» в ФАС из-за виджета
Ассоциация финансовых маркетплейсов направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу на «Яндекс», сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну Почти».

В ассоциацию входят «Банки.ру», «Сравни», «Финуслуги» и другие платформы.

Поводом для жалобы стал интерактивный виджет в поисковой выдаче. По данным ассоциации, он фактически дублирует функции финансовых маркетплейсов и позволяет пользователю получать услуги прямо в поиске, не переходя на сайты платформ.

В объединении подчеркнули, что с начала 2026 года такой виджет появляется более чем в 80% банковских запросов. По мнению заявителей, за счет этого «Яндекс» забирает трафик у участников рынка и влияет на выбор пользователей через собственные алгоритмы, что может нарушать принципы конкуренции.

Авторы обращения также считают, что работа оператора финансовой платформы должна находиться под регулированием ЦБ и вестись на отдельной площадке, а не внутри поисковой страницы.

Ранее сообщалось, что эксперты, заявившие в СМИ о росте цен, получили предостережения от ФАС.

 
