Названы самые высокооплачиваемые профессии апреля

В апреле 2026 года средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 84 004 рубля, что на 9 004 рубля или на 12% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

«Одни из самых больших зарплат в апреле 2026 года российские работодатели предлагали специалистам производственно-инженерного профиля: сварщикам (медианный показатель — 251 518 рублей), геологам (192 857 рублей), главным инженерам проекта (190 600 рублей), геодезистам (149 211 рублей) и машинистам (132 401 рубль). Также мы наблюдаем традиционно высокие зарплаты в ИТ-секторе: медианная зарплата у дата-сайентистов составила 250 000 рублей, у DevOps-инженеров* — 223 950 рублей, у системных аналитиков — 187 100 рублей, а у разработчиков и программистов — 131 459 рублей», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, кроме того, возможность хорошо заработать есть у агентов по недвижимости (средний показатель — 162 828 рублей) — представители этой профессии стабильно занимают одно из высоких мест в списке самых оплачиваемых вакансий. Предложения для перечисленных специалистов в апреле были в среднем в два-три раза выше, чем по стране в целом, сказала Игнатова.

Она добавила, что в разрезе профессиональных сфер наибольшие зарплаты в апреле 2026 года наблюдались у высшего и среднего менеджмента (медиана 149 720 рублей), специалистов по инвестициям, стратегическому планированию и консалтингу (131 180 рублей).

По данным сервиса, в топ-10 с наибольшими предлагаемыми зарплатами также вошли направления производственного и инфраструктурного сектора экономики: сельское хозяйство (122 836 рублей), добыча сырья (122 836 рублей), автомобильный бизнес (116 200 рублей), транспорт, логистика, перевозки (115 773 рубля), строительство, недвижимость (111 633), производство, сервисное обслуживание (100 325), рабочий персонал (100 070 рублей). Замыкает этот список ИТ-сектор, медиана зарплатных предложений там составила ровно 100 000 рублей.

Ранее россиянам рассказали, что будет с зарплатами в 2026 году.