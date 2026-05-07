На российском рынке труда появились «единороги» и «волки»

На российском рынке труда появились две категории соискателей — «единороги» и «волки». Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по подбору персонала в «Битрикс24» Александра Игнатьева.

«Бизнес хочет сильных людей — и это нормально. Затруднения начинаются, когда запрос на такого специалиста превращается в ожидание почти безупречного совпадения по длинному списку параметров. Так на рынке появляется фигура «единорога» — кандидата, в котором работодатель хочет видеть все сразу: нужную экспертизу, самостоятельность, быстрый вход в контекст, мотивацию, культурное совпадение, зрелость и потенциал для роста внутри роли. Такой профиль встречается редко», — отметила Игнатьева.

Она добавила, что на стороне соискателей растет другая проблема — фальсификация опыта. Таких кандидатов условно называют «волками»: они заменяют реальный уровень хорошо собранной профессиональной легендой, сказала Игнатьева. По словам эксперта, 35% работодателей сталкиваются с накруткой опыта несколько раз в неделю. По словам Игнатьевой, обычно подмена вскрывается на интервью — кандидат уверенно говорит общими формулировками, называет нужные технологии и компании, но теряется, когда его просят подробно объяснить свою роль в проекте, логику решения или реальные ограничения. Игнатьева заключила, что хорошее впечатление уже не дает соискателю автоматического кредита доверия.

По словам Игнатьевой, в ближайшие годы рынок труда в России станет еще требовательнее: навык работы с искусственным интеллектом будет быстрее переходить из преимущества в норму. Работодатели хотят понимать, умеет ли специалист использовать AI в работе и может ли за счет этого быстрее решать задачи, пояснила Игнатьева. Она уточнила, что за последние полтора года ожидания от соискателей заметно выросли. Игнатьева пояснила, что бизнесу уже недостаточно только профильного опыта: от кандидата ждут более широкого набора навыков, самостоятельности, гибкости, быстрой адаптации и умения работать с новыми инструментами.

По словам эксперта, при этом запрос бизнеса не всегда стоит считать завышенным: чаще компания пытается найти человека, который действительно выдержит нагрузку конкретной позиции. Но чем шире список требований, тем выше риск, что работодатель начинает искать не сильного специалиста, а «почти теоретическую конструкцию», предупредила Игнатьева.

