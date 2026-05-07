Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

На российском рынке труда появились «единороги» и «волки»

HR-эксперт Игнатьева: соискателей в России делят на единорогов и волков
Shutterstock/FOTODOM

На российском рынке труда появились две категории соискателей — «единороги» и «волки». Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по подбору персонала в «Битрикс24» Александра Игнатьева.

«Бизнес хочет сильных людей — и это нормально. Затруднения начинаются, когда запрос на такого специалиста превращается в ожидание почти безупречного совпадения по длинному списку параметров. Так на рынке появляется фигура «единорога» — кандидата, в котором работодатель хочет видеть все сразу: нужную экспертизу, самостоятельность, быстрый вход в контекст, мотивацию, культурное совпадение, зрелость и потенциал для роста внутри роли. Такой профиль встречается редко», — отметила Игнатьева.

Она добавила, что на стороне соискателей растет другая проблема — фальсификация опыта. Таких кандидатов условно называют «волками»: они заменяют реальный уровень хорошо собранной профессиональной легендой, сказала Игнатьева. По словам эксперта, 35% работодателей сталкиваются с накруткой опыта несколько раз в неделю. По словам Игнатьевой, обычно подмена вскрывается на интервью — кандидат уверенно говорит общими формулировками, называет нужные технологии и компании, но теряется, когда его просят подробно объяснить свою роль в проекте, логику решения или реальные ограничения. Игнатьева заключила, что хорошее впечатление уже не дает соискателю автоматического кредита доверия.

По словам Игнатьевой, в ближайшие годы рынок труда в России станет еще требовательнее: навык работы с искусственным интеллектом будет быстрее переходить из преимущества в норму. Работодатели хотят понимать, умеет ли специалист использовать AI в работе и может ли за счет этого быстрее решать задачи, пояснила Игнатьева. Она уточнила, что за последние полтора года ожидания от соискателей заметно выросли. Игнатьева пояснила, что бизнесу уже недостаточно только профильного опыта: от кандидата ждут более широкого набора навыков, самостоятельности, гибкости, быстрой адаптации и умения работать с новыми инструментами.

По словам эксперта, при этом запрос бизнеса не всегда стоит считать завышенным: чаще компания пытается найти человека, который действительно выдержит нагрузку конкретной позиции. Но чем шире список требований, тем выше риск, что работодатель начинает искать не сильного специалиста, а «почти теоретическую конструкцию», предупредила Игнатьева.

Ранее россиян призвали осваивать работу с ИИ.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!