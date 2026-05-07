Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Финансист Смирнов: доллар будет стоить более 74 рублей на следующей неделе
На следующей неделе доллар будет стоить 74-76 рублей, евро — 87-89 рублей, юань — 10,9-11,1 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

»Минфин РФ с 8 мая возобновит операции на валютном рынке по бюджетному правилу. Объемы покупок валюты за месяц составят 110,3 млрд рублей, или 5,8 млрд ежедневно. Если учесть продажи валюты ЦБ на 4,62 млрд рублей в день, то чистый объем покупок составит 1,18 млрд. Величина небольшая даже для нашего малоликвидного рынка. Майское ослабление рубля в том масштабе, как еще вчера прогнозировала часть аналитиков, отменяется. Резкие скачки курса финансовым властям не нужны, вероятно, поэтому и принято решение растянуть покупки валюты по времени», — отметил Смирнов.

По его словам, к тому же рост курсов зарубежных валют является значимым проинфляционным фактором, а ослабление рубля приводит к повышению инфляционных ожиданий населения. Это, в свою очередь, замедлит темп снижения ключевой ставки, заключил Смирнов.

По данным Investing.com, 6 мая курс доллара на внебиржевом рынке превышал 74,5 рубля, а евро — 87,9 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 11 рублей.

Ранее стал известен минимальный курс доллара в 2026 году.

 
