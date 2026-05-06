В Абрау-Дюрсо составят «Винную карту России – 2026»

В Абрау -Дюрсо выберут лучшие вина для ресторанов в ходе конкурса «Винная карта России – 2026». Об этом сообщает организатор события — портал о российском вине Vino.Ru.

Мероприятие пройдет с 11 по 14 мая 2026 года на территории курорта «Абрау-Дюрсо». Судьи конкурса --действующие шеф-сомелье ведущих ресторанов, отелей и крупнейших ресторанных групп страны. В этом году впервые к работе комиссии присоединяются эксперты из Калининграда, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

«Конкурс выходит в новую эру своего развития: он заметно становится более значимым в профессиональном сообществе и завоевывает доверие отрасли. Попадание в список лучших — большая гордость для виноделов и эффективный инструмент для продвижения их вин, ведь они появляются в картах ведущих ресторанов страны, сомелье которых не только приняли участие в конкурсе в качестве жюри, но и присмотрели для себя интересные позиции в свои же карты», — рассказал руководитель проекта Vino.Ru.
Дарья Орлова.

В лонг-лист конкурса вошли около 250 вин из более 70 виноделен. Результаты официально объявят 14 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать вино в маленьких бутылках.

 
