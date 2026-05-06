Малый и средний бизнес привлек более 171 млрд рублей в первом квартале

Александр Новак: господдержка МСП направлена на качественное развитие сегмента
С начала 2026 года малый и средний бизнес в России привлек 171,6 млрд рублей с господдержкой в рамках национальной гарантийной системы (НГС), сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Господдержка малого и среднего бизнеса сегодня направлена на качественное развитие сегмента и его трансформацию, прежде всего через развитие предприятий в отраслях, формирующих экономику предложения», — сказал Новак.

По данным Корпорации МСП, более 70% от всего объема средств пришлось на предприятия, занятые в отраслях экономики предложения. Лидерами с наибольшим ростом относительно аналогичного периода прошлого года стали предприятия обрабатывающей промышленности (рост на 32%), информации и связи (рост на 89%), туризма (рост на 39%).

«Почти три четверти от 171,6 млрд рублей привлекли неторговые МСП, обеспечивающие сегодня развитие промышленного потенциала, информационных технологий, внутреннего туризма, науки и образования, а также реализацию инфраструктурных проектов», — добавил Новак.

Он отметил, что поддержка и развитие МСП реализуется в соответствии с федеральным проектом «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Около 30% от всего объема привлеченных средств в рамках НГС предприниматели получили с помощью «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество предприятий выросло на 88% до 6297, а оказанная финансовая поддержка выросла на 11% и составила 48,8 млрд рублей.
По линии дочернего банка Корпорации МСП — МСП Банка консолидированный объем финансовой поддержки в первом квартале 2026 года составил 66,7 млрд рублей. Что касается отраслевой структуры, лидерами стали инфраструктурное строительство (25,3 млрд рублей) и промышленное производство (14,7 млрд рублей).

Регионами-лидерами по объему привлеченного в рамках НГС финансирования стала Москва (44,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (14 млрд рублей) и Московская область (7,1 млрд рублей).

 
