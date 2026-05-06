Россияне стали меньше интересоваться банковскими продуктами

«Вордстат»: среднемесячная доля запросов о кредитах в России упала на 12% за год

Россияне стали меньше интересоваться заемными и сберегательными продуктами банков, следует из данных инструмента отображения статистики запросов «Вордстат».

По данным «Вордстата», за последний год среднемесячная доля запросов о кредитах упала на 12%, о вкладах – на 6%.

Также данные «Вордстата» показали, что у «Почта Банка» доля запросов о кредитах упала на 65%, у «Совкомбанка» — на 27%, а «Россельхозбанка» — на 34%. В то же время доля запросов в Т-Банке увеличилась на 23%, в Озон Банке – на 45%, а в Альфа-Банке – на 7%.

Кроме того, «Вордстат» показал, что в «Россельхозбанке», ВТБ, «Совкомбанке» и ПСБ сократилась доля запросов о депозитах, а в «Газпромбанке» Альфа-Банке и «Дом.рф» она увеличилась.

Эксперты считают, что падение интереса к банковским продуктам может быть связано с высокой ключевой ставкой и жесткими требованиями Центробанка.

Статистика «Вордстата» собрана на основании запросов, которые содержат слова «вклад» или «кредит» и названия популярных банков.

Напомним, ранее ЦБ ужесточил лимиты по нецелевым кредитам под залог авто.