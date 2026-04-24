Битва за НДС: в России предложили вводить налог на покупки из-за рубежа поэтапно

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) выступили с предложением единовременно ввести НДС в 22% на трансграничную торговлю с 2027 года. В ассоциации считают, что единовременный налог на все трансграничные покупки защитит национальный рынок, но эксперты и ряд отраслевых союзов уверены, что нововведение ухудшит конкурентную среду для российских производителей.

Плюсы и минусы нововведения

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов приводил тревожную для традиционного ритейла статистику: в 2025 году оборот трансграничной торговли в России вырос более чем на 60%, достигнув 440 млрд рублей. Он отметил, что главной причиной являются «значительные преференции», включая нулевую ставку НДС.

«В этих условиях поэтапное, а не единовременное повышение налога предоставит иностранным продавцам дополнительный период времени для дальнейшего наращивания доли рынка и закрепления ценового преимущества, что лишь усугубит существующий дисбаланс», — подчеркивали в АКОРТ.

По мнению экспертов, единовременное введение 22% НДС на все трансграничные покупки, напротив, может ухудшить позиции местных брендов. По словам генерального директора Infoline-Аналитика Михаила Бурмистрова, российские продавцы находятся в неравных налоговых условиях с китайскими, но необходимо их выравнивать постепенно и аккуратно.

«Спрос на китайские товары сохранится, но некоторые покупатели не будут покупать их по новой более высокой цене — ни у китайца, ни у российского продавца. Они найдут его по более низкой цене в социальных сетях или на рынках, куда эти товары ввозятся нелегально, на них нет гарантии и выше риски использования», — говорит он.

В Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) отмечают, что главный риск – уход целого сегмента электронной торговли в тень. Также АПЭТ направила премьер-министру письмо с предложением поэтапного повышения НДС до 22% к 2029 году.

В АПЭТ считают, что единовременное введение налога приведет к перетоку оборота из регулируемого канала маркетплейсов в нерегулируемые «серые» сегменты, среди которых прямые заказы через байеров, С2С-сервисы и другие. Также авторы письма добавляют, что в этой ситуации особенно уязвимыми станут не китайские селлеры, а добросовестные российские продавцы.

Справедливая конкуренция

В АПЭТ предположили, что при полном введении НДС часть китайских селлеров откроет юридические лица в России, завезет товар и начнет торговать как местные, но уже с доставкой в 2–3 дня вместо 3–4 недель.

«Зарубежные селлеры сохранят низкие цены за счет дешевого производства. В итоге конкурентное положение российского производителя резко ухудшится, ведь китайцы станут одновременно быстрыми и дешевыми. Плавное повышение ставки — это не помощь Китаю, а необходимый срок для подготовки отечественных производителей», — отмечает председатель АПЭТ Алексей Москаленко.

Идею поэтапного повышения НДС поддержали и в Ассоциации предпринимателей платформенной экономики (АППЭ). Представители ассоциации уверены, что любые налоговые изменения в этой сфере требуют эволюционного подхода.

«Мы убеждены, что любые изменения должны носить постепенный, эволюционный характер, основанный на диалоге с рынком и точном прогнозировании последствий», — отмечает президент АППЭ Анастасия Тюгай.

Такого мнения придерживаются и сами маркетплейсы. В Ozon и Wildberries отмечают, что для смягчения последствий для рынка и сдерживания роста цен для покупателей необходимо постепенно повышать налоговую ставку.

Так считает и президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев. Он отмечает, что сама по себе идея введения НДС для трансграничной торговли вопроса не вызывает — это вопрос справедливой конкуренции, поскольку российские предприниматели и платформы уже работают в полной налоговой нагрузке.

«Однако мы считаем принципиально важным вводить такие изменения поэтапно, а не одним резким шагом, чтобы у игроков рынка было время для адаптации к более жестким условиям», — добавляет он.

По расчетам ассоциации, если все предложенные меры (НДС 22%, обнуление порога беспошлинного ввоза и дополнительные требования по маркировке) будут введены одновременно уже в 2027 году, цены на импортные товары на маркетплейсах вырастут минимум на 22–27%. При этом каждый дополнительный процент цены в этом сегменте приводит к непропорциональному падению спроса: потребитель просто отказывается от покупки, теряя главный смысл трансграничной торговли — экономию. Как следствие, объем трансграничной электронной торговли может сократиться в разы.

В ассоциации добавили, что в этом случае бюджет вместо обещанных 100 млрд рублей дополнительных поступлений получит либо минимальный эффект, либо прямые потери из-за обвала объемов.