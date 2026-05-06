Стало известно, какое жилье в Москве можно будет купить дешевле 5 млн рублей

Минимальная цена полноценной квартиры на вторичном рынке Москвы составит 5,8–6,5 миллионов рублей во второй половине 2026 года. Ниже 5 млн рублей можно будет найти только компромиссные варианты: различного рода переделки из комнат в общежитиях, пансионатах, апартаменты или долю, а также объекты в плохом состоянии, с юридическими сложностями или очень удаленную Новую Москву, заявила «Газете.Ru» основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

«Самый дешевый сегмент сейчас формируют уже не классические однокомнатные квартиры, а малогабаритные форматы: студии, квартиры гостиничного типа, бывшие комнаты, апартаменты, лоты в старом фонде и объекты с нестандартной юридической историей. Полноценная «однушка» в Москве это уже совсем другой бюджет. Весной 2026 года цена стандартной вторичной однокомнатной квартиры в Москве обычно находится в диапазоне 11,5–13,8 млн рублей», — отметила Гордеева.

По ее словам, на нижнюю границу цен будут влиять пять факторов: ипотечные ставки, объем предложения, состояние квартиры, юридическая чистота и конкуренция с новостройками. Ставки по ипотеке все еще высокие — на 29 апреля средневзвешенная рыночная ипотека на вторичку составляла около 19,59%, хотя после снижения ключевой ставки до 14,5% рынок ждет дальнейшего плавного смягчения, подчеркнула Гордеева.

По ее словам, при этом вторичка не выглядит мертвым рынком: в марте в Москве зарегистрировали 12,12 тыс. сделок с готовым жильем, это на 12% больше февраля и всего на 1,9% меньше марта 2025 года. То есть спрос уже начал восстанавливаться, а значит, ждать массового выброса дешевых квартир на рынок не стоит, считает Гордеева.

Рост минимального порога на первичке будет подталкивать вверх и нижний сегмент вторички, уверена Гордеева. Когда в новостройках уже нет даже апартаментов до 5 млн рублей, часть покупателей неизбежно начинает смотреть на готовое жилье, пояснила эксперт. Но продавцы вторички это тоже видят, поэтому качественные малогабаритные квартиры дешеветь не будут, считает Гордеева. Торг сохранится, но скорее на слабых объектах, заключила эксперт.

