Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

ВВП Украины снизился

ВВП Украины за квартал упал на 0,7%
Efrem Lukatsky/AP

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам первого квартала снизился на 0,7% в сравнении с началом 2026 года. Об этом сообщает Госстат республики на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве подчеркнули, что в годовом исчислении по сравнению с первым кварталом 2025 года ВВП страны снизился на 0,5%.

В апреле сообщалось, что Украина достигла соглашения с кредиторами о переносе сроков платежей по государственному долгу до 2030 года. В официальном заявлении говорится, что министр финансов Украины Сергей Марченко и представители Группы официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся отсрочки выплат по государственному и гарантированному государством долгу.

После завершения указанного периода выплаты отсроченных сумм будут производиться равными полугодовыми платежами в течение 2035-2039 годов с учетом капитализации процентов.

До этого в МВФ сообщили, что Украина ищет $135 млрд финансирования в ближайшие четыре года для покрытия дефицита бюджета.

Ранее западные союзники помогли Украине вырастить госдолг почти до 100% ее ВВП.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!