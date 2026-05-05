Дефицит в торговле США и Евросоюза резко вырос

Статслужба США: в марте торговый дефицит с ЕС подскочил более чем в пять раз
В марте 2026 года дефицит в торговле США и Евросоюза резко вырос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В публикации отмечается, что за месяц торговый дефицит вырос более чем в пять раз.

Экспорт товаров из ЕС в Соединенные Штаты вырос чуть более чем на четверть (+25,8%), до $48,8 млрд. Американский экспорт увеличился на 10,3% — до $39,8 млрд.

По данным статслужбы, в марте дефицит торгового баланса США и ЕС поднялся с $1,7 млрд почти до $9 млрд. С февраля он вырос почти в 5,2 раза. Касательно глобальной торговли дефицит для США увеличился на 4,4%, до $60,3 млрд.

1 мая президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как Евросоюз выполняет торговое соглашение, заключенное в августе прошлого года. Американский лидер пригрозил повысить до 25% импортную пошлину на европейские автомобили и грузовики, поставляемые на рынок США. В ответ на это фон дер Ляйен напомнила, что Соединенные Штаты тоже пока не выполнили всех своих обязательств по этой сделке.

Позднее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз (ЕС) — Армения, что ЕК готова к любому сценарию в ответ на угрозу Трампа ввести пошлины в 25% на продукцию европейского автопрома.

Ранее Трамп завуалированно раскритиковал Европу.

 
