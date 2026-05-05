Маску назначили штраф за покупку соцсети Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США согласилась урегулировать свой иск к миллиардеру Илону Маску за нарушения, якобы допущенные им при приобретении соцсети Twitter (ныне Х), через штраф. Об этом сообщает РИА Новости.

В приложении к ходатайству отмечается, что Отзывной фонд Маска выплатит регулятору $1,5 млн в качестве штрафа.

Стороны также предоставили суду черновик решения. Теперь их договоренности должен утвердить судья.

В марте сообщалось, что суд присяжных в Сан-Франциско пришел к выводу, что Маск вводил инвесторов в заблуждение перед покупкой Twitter и должен выплатить компенсацию.

Отмечается, что решение суда основано на оценке ущерба, нанесенного акциям Twitter в течение примерно пяти месяцев, пока Маск делал соответствующие заявления. Точную сумму компенсации инвесторам суд определит позже.

Маск приобрел социальную сеть в 2022 году за $44 млрд, после чего переименовал ее в X. До сделки он неоднократно критиковал платформу за правила модерации, в том числе за блокировку аккаунта президента США в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. После покупки бизнесмен заявлял о намерении изменить подход к модерации контента.

